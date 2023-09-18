В России увеличился спрос на смарт-часы

Восемь месяцев 2023 года оказались периодом значительного роста спроса на смарт-часы в России, согласно данным оценки группы М.Видео-Эльдорадо. Продажи “умных” аксессуаров достигли впечатляющей отметки в 3,5 миллиона штук, что превышает аналогичный период предыдущего года на более чем 60%. Этот всплеск активности на рынке таких устройств сопровождается общим объемом продаж, превышающим 26 миллиардов рублей. Средний чек снизился и составил около 7,5 тысяч рублей.

Рост популярности “умных” часов подталкивается несколькими факторами. Важными являются расширение ассортимента в базовом и среднем сегменте, а также увеличение доступности таких устройств. Постоянно растущий интерес к китайским брендам также оказал влияние на рынок. Не последнюю роль сыграли стабилизация поставок и выпуск новинок от известных брендов, включая Apple, который по-прежнему удерживает лидерство в этом сегменте.

Категория носимой электроники в России переживает сдвиг внимания со стороны покупателей в сторону функциональных и технологичных смарт-часов. Устройства используются, как самостоятельные помощники или в связке со смартфонами, выполняют множество задач. Доля фитнес-трекеров в общих продажах категории сократилась и составляет лишь четверть.