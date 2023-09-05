В России увеличился спрос на планшеты

Спрос на планшетные компьютеры среди россиян значительно вырос. За первые 8 месяцев 2023 года было продано около 1,4 миллиона планшетов, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Особый рост спроса наблюдался в июле и августе.

По оценке “М.Видео-Эльдорадо”, наибольшей популярностью среди российских потребителей пользуются планшеты базового и среднего ценового сегмента, стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей.

Три четверти всех продаж приходятся на планшеты с диагональю экрана более 10 дюймов. Интересно, что впервые планшеты, работающие только с Wi-Fi, опередили устройства с поддержкой мобильных данных по популярности.