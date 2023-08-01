В России увеличился спрос на пиратскую Windows

За первые четыре месяца 2023 года доля ноутбуков без предустановленных операционных систем в российской рознице значительно выросла, увеличившись вдвое. По информации, предоставленной «Известиями», такие ноутбуки составили 20,7% всех продаж, в то время как годом ранее их доля составляла 9,1%. Производители электроники и сотрудники российских дистрибуторов подтверждают данную тенденцию.

Предполагается, что причина увеличения спроса на ноутбуки без предустановленных операционных систем связана с ростом интереса к пиратским версиям операционной системы Windows. По словам участников рынка, такие устройства привлекают покупателей своей более низкой стоимостью. Разница в цене между одной и той же моделью ноутбука с предустановленной ОС и без нее составляет 5–7 тыс. рублей, что позволяет покупателям экономить деньги.

Эксперты отмечают, что на сэкономленные деньги покупатели приобретают нелегальные «ключи» для установки пиратской Windows, которая стала более доступной, комфортной и надежной после ухода Microsoft из России. Такая ситуация обусловлена новой политикой Microsoft, в результате которой легальная версия Windows стала недоступна, а официально зарегистрированная в России становится нелегальной и не предоставляет пользователю поддержку или обновления.

Юрий Злобин, президент антипиратской ассоциации «Русский щит», дополнил, что на многих сайтах продаются ключи доступа к пиратской операционной системе за невысокую стоимость, что позволяет пользователям получать обновления для нее.