В России сократилась доля ноутбуков с предустановленной Windows

В Россию начали поставлять меньше ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows. По данным СМИ, доля упала до 30%. Для сравнения, в феврале показатель составлял 60%, а в ноябре 2021-го — 55%.

При этом эксперты ожидали более масштабного падения поставок, речь шла о снижении до 10-20% до конца года. Как видим, специалисты переоценили санкционные ограничения.

При этом эксперты полагают, что в будущем доля ноутбуков без предустановленной Windows станет больше, ведь Microsoft приостановила работу в стране. Впрочем, никто не мешает скачать образ системы через VPN.