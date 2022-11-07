В России растёт интерес к умным колонкам

Интерес российских пользователей к смарт-колонкам с голосовыми помощниками, продолжает расти. Этому способствует стабильный ассортимент от российских и китайских брендов под разный бюджет. Об этом сообщает группа компаний М.Видео-Эльдорадо.

Дополнительными факторами, которые оказывают влияние на позитивную динамику, является популярность концепции «умного» дома со смарт-колонкой, позволяющая управлять какими-либо элементами при помощи голоса.

Самой популярной колонкой с января по сентябрь 2022 года стала «Яндекс Станция Лайт», а среди наиболее популярных цветов – фиолетовый и мятный. При этом средний чек по всей категории вырос до 8 тыс. рублей, за счёт спроса на топовые модели, типа «Яндекс Станция Мини 2» или «Яндекс Станция 2».

Также продажи колонок могут поддержать грядущие праздники. По оценке М.Видео-Эльдорадо ассортимент «умных» колонок за год вырос до 12 моделей от российских разработчиков и их вендоров, не считая цветовых вариаций и дизайнерских решений».