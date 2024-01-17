В России растет спрос на портативные игровые консоли

По данным ритейлеров и маркетплейсов, продажи игровых консолей в России в 2023 году значительно увеличились, превысив оценки предыдущего года более чем вдвое. Общий объем рынка составил 23 млрд рублей.

Заметный спрос отмечается на портативные игровые устройства, включая Steam Deck, а также ретроприставки.

Эксперты считают, что роль “поративок” будет постепенно усиливаться, в том числе благодаря импульсивным покупкам со стороны потребителей. Сложности с оплатой игр могут стать препятствием для популярности традиционных приставок.