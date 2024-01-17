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В России растет спрос на портативные игровые консоли

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Валентин Снежин сегодня в 11:30

По данным ритейлеров и маркетплейсов, продажи игровых консолей в России в 2023 году значительно увеличились, превысив оценки предыдущего года более чем вдвое. Общий объем рынка составил 23 млрд рублей.  

Заметный спрос отмечается на портативные игровые устройства, включая Steam Deck, а также ретроприставки. 

Эксперты считают, что роль “поративок” будет постепенно усиливаться, в том числе благодаря импульсивным покупкам со стороны потребителей. Сложности с оплатой игр могут стать препятствием для популярности традиционных приставок.

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Источник:
Коммерсантъ
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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