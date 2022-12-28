В России предложили запретить ввоз иностранных ноутбуков

Правительство РФ обсуждает идею запрета на ввоз ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей в рамках параллельного импорта. Ранее эти компании ушли из России или сократили деятельность, но причина не в этом.

Идею предложила российская компания ICL, которая выдвинула идею стимулировать спрос на отечественные ПК. В частности, предлагается выдавать льготные кредиты дистрибуторам, чтобы те покупали отечественные решения.

При этом в правительстве поддержали идею дополнительного финансирования, но выступили против ограничения параллельного импорта, поскольку это повлияет на ассортимент и увеличит нелегальные поставки.

Ранее сообщалось, что в России снизились поставки ноутбуков с предустановленной ОС Windows. Количество упало до 30%, хотя ранее почти все ноутбуки имели предустановленную ОС.