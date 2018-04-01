В России появился новый вид телефонного спама

Как только рекламодатели не влияют на наше сознание. Сейчас дело дошло до непосредственного определения номера телефона жертвы и последующей беседы с ней на интересующие ее тему. Сейчас совсем не трудно найти компании и сервисы, которые предоставляют услуги определения номера человека после того, как последний зашел на сайт с мобильного телефона. Что это дает рекламодателям и заинтересованным лицам?

Для них это отличный шанс навязать свои услуги человеку. Ведь посудите сами, если вы заходите на определенный сайт, то его контент вам интересен. Например, зашли вы на сайт по продаже недвижимости, ваш номер определился через специальный встроенный код на сайте и уже нужный человек начинает воздействовать на вас непосредственно через общения по телефону.

Такое общение очень часто приносит пользую тем, кто предоставляет услуги, так как пользователь заинтересовался именно этим товаром. Также это действие по нахождению клиента, практически бесплатное, ведь не нужно давать рекламу в интернет и платить за нее огромные средства, достаточно лишь пара строчек кода на сайт. Поэтому не удивляйтесь, если на ваш номер позвонит кто-то незнакомый и предложит интересные для вас услуги.