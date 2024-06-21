В России начались продажи мощного ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 на Intel Core Ultra

Мощный ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 теперь доступен и в России. Новинка ориентирована не только на работу и творчество, но и развлечения.

HONOR MagicBook Pro 16 оснащен экраном HONOR FullView с диагональю 16 дюймов, разрешением 3072 x 1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц, яркостью 500 нит, а также поддержкой цветовой гаммы 100% DCI-P3 и 100% sRGB. Благодаря ультратонким боковым рамкам в 2,36 мм, полезная площадь экрана составляет 93%.

Кроме работы с графикой устройство поддерживает требовательные игры и ресурсоемкие приложения. Высокая производительность обеспечивается процессором Intel Ultra 5 125H и встроенной графикой Intel Arc. MagicBook Pro 16 предлагает два режима работы для различных задач и эффективное охлаждение.

Ноутбук получил 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ внутренней памяти, а также емким аккумулятором 75 Вт·ч. Если хранилища будет недостаточно, то второй слот для SSD позволяет установить дополнительный накопитель до 1 ТБ.

HONOR MagicBook Pro 16 является первым в мире ноутбуком на Windows, оборудованным системой пространственного аудио. Есть шесть динамиков — четыре для низких и два для высоких частот.

Несмотря на мощное «железо», HONOR MagicBook Pro 16 сохраняет компактность. Толщина ноутбука составляет всего 19,9 мм, а вес — 1,79 кг. Цельнометаллический корпус, окрашенный по уникальной 3D-технологии, привлекателен благодаря оригинальным цветам — глубокому фиолетовому и градиентному белому.

С 21 июня HONOR MagicBook 16 Pro стал доступен в розничной сети М.Видео, а с 25 июня его можно будет приобрести также в магазинах DNS. Цены следующие:

Фиолетовый цвет — 149 990 рублей

Белый цвет — 154 990 рублей