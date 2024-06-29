В России могут замедлить YouTube

Замедление скорости доступа к YouTube является более вероятным сценарием, чем полная блокировка видеохостинга, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, в случае принятия законопроекта о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, новая норма затронет даже потенциально замедленный YouTube.

Горелкин уточнил, что, по его информации, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не намерена требовать от блогеров удаления рекламы, опубликованной до вступления в силу нового закона. Однако это коснется «соцсетей со звездочкой, но у YouTube есть шанс составить им компанию» , предупредил он.

Депутат добавил, что в таких условиях российские платформы получат шанс конкурировать за внимание рекламодателей. Так, накануне, в России представили сервис «Платформа», который позиционируется как альтернатива YouTube.