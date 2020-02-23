В России автомобили оснастят датчиками о нарушении ПДД

Довольно интересное и инновационное технологическое новшество очень скоро может появиться на автомобилях в России. Речь идет о системе, которая будет предупреждать водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения. Ожидается, что подобные датчики будут установлены на все автомобили, которые собираются автоконцернами на территории России. Этот стандарт вполне может быть утвержден на законодательном уровне уже в октябре этого года.

Если говорить более конкретно, то на все автомобили будут устанавливаться системы для помощи водителю обходить экстренные ситуации на дороге. Эти системы будут состоять из различных датчиков и камер, которые способны распознавать разметку, дорожные знаки, установленные на дороге, и сигналы светофоров. В документе данная система описывается, как «Система распознавания объектов инфраструктуры, методы ее испытаний и функционал».

Данному технологическому новшеству вполне по силам распознать знаки, разметку на дороге и сигналы светофоров с помощью камер. После этого данные проанализирует вычислительный модуль, а затем система выведет предупреждение на экран или звуковым сообщение, которое известит водителя об потенциальной опасности. Распознавание знаков и сигнала светофора осуществляется с 30 метров и работает вплоть до 100 м. При этом скорость автомобиля может достигать 150 км/ч.

Если верить данным, которые уже сейчас можно найти в интернете, то такие системы будут устанавливать на транспорт категории M, то есть легковые автомобили, автобусы и троллейбусы, а также на категорию транспортных средств N, что соответствует грузовым автомобилям. Также возможна установка и на автомобили с автопилотом.

На данный момент данное решение прошло публичное обсуждение и находится на стадии утверждения. Также данная система будет оповещать службы МВД и ГИБДД о случаях резкого экстренного торможения на дорогах. Это позволит вовремя определять наиболее опасные участник на дорогах и впоследствии устраняться. Однако стоит отметить, что эта система не может распознать кто находится за рулем, то есть не будет препятствовать угону автомобильного средства.