В Москве появится 3000 автомобилей «Москвич 3» для такси и каршеринга

Глава Москвы Сергей Собянин объявил о поставке 3000 кроссоверов «Москвич 3» в парки такси и каршеринга в текущем году. Кроме того, завод планирует выпустить в 2023 году 50 000 автомобилей, из которых 10 000 будут оснащены электродвигателем.

Напомним, что в ноябре прошлого года сообщалось о том, что такси-сервис «Ситимобил» заключил соглашение о поставке двух тысяч автомобилей «Москвич 3», а также о том, что компания «Яндекс Такси» вела переговоры с производителем на ту же тему.