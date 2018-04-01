В Минэкономики предложили создать российский GitHub

Министерство экономики предложило создать российский аналог GitHub — крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. На его создание предлагают выделать 2,1 миллиарда рублей.

По их словам, платформа нужна на случай отключения России от крупнейших мировых сервисов из-за санкций. Аналог может появится в России уже в 2021 году. В него будут вноситься востребованные программы из зарубежных открытых источников. Кроме того, подобных сервисов к 2024 году должна стать минимум пять.

В Минэкономики изданию «Коммерсантъ» подтвердили планы о подобном проекте. По заявлению ведомства, платформу хотят использовать при создании открытых библиотек ИИ в рамках реализации национальной стратегии развития Искусственного интеллекта до 2030 года. Стоит сказать, что пока правительство проект не одобрило.