В Китае начали продавать Xiaomi TV A50

В Китае стартовал приём предварительных заказов на телевизор Xiaomi TV A50 по цене 1549 юаней, что приблизительно равняется 20 200 рублям. Это устройство обладает цельным металлическим корпусом с соотношением экрана к корпусу в 97,2%. Разрешение телевизора составляет 4K, обеспечивая точность цветопередачи на уровне ΔE≈2 и отображение 1,07 миллиарда цветов.

Технические характеристики включают чип с четырьмя ядрами Cortex A35, 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. Устройство поддерживает Wi-Fi на частотах 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 и имеет порты USB, HDMI (ARC), AV, ATV/DTMB, Ethernet и S/PDIF.

Xiaomi TV A50 работает на операционной системе MIUI, предлагая голосовое управление и возможность передачи изображения с мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.