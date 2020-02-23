В GTA Online весь апрель будут дарить 500 тысяч долларов
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Новости

В GTA Online весь апрель будут дарить 500 тысяч долларов

Студия Rockstar Games пообещала игрокам GTA: Online вручить 500 тысяч игровых долларов. Чтобы их получить достаточно будет заходить в игру на протяжении апреля.

Перевод: Играйте в апреле в GTA Online и получите 500 тысяч долларов. Весь месяц мы дарим единовременный подарок в 500K всем, кто играет в GTA Online. Игровая валюта будет автоматически зачислена в течение семи дней на ваш счет в Maze Bank.

Стоит отметить, что разработчики проводят подобные акции не первый раз. До этого Rockstar пообещала переводить 5% от выручки в онлайн-играх на борьбу с новым коронавирусом. Игроки встретили такое решение негативно, заявив, что компания может тратить гораздо больше чем 5%.

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