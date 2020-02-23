В GTA Online весь апрель будут дарить 500 тысяч долларов

Студия Rockstar Games пообещала игрокам GTA: Online вручить 500 тысяч игровых долларов. Чтобы их получить достаточно будет заходить в игру на протяжении апреля.

Play GTA Online in April and get GTA$500,000



All month long, we're awarding a one-time GTA$500K gift to anyone who plays GTA Online.



This GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account (may take up to seven days to appear). pic.twitter.com/1lZ7g5GtxB — Rockstar Games (@RockstarGames) April 3, 2020

Перевод: Играйте в апреле в GTA Online и получите 500 тысяч долларов. Весь месяц мы дарим единовременный подарок в 500K всем, кто играет в GTA Online. Игровая валюта будет автоматически зачислена в течение семи дней на ваш счет в Maze Bank.

Стоит отметить, что разработчики проводят подобные акции не первый раз. До этого Rockstar пообещала переводить 5% от выручки в онлайн-играх на борьбу с новым коронавирусом. Игроки встретили такое решение негативно, заявив, что компания может тратить гораздо больше чем 5%.