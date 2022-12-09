В Google Chrome появился режим экономии оперативной памяти

Google выпустила 108 версию браузера Google Chrome, который позволяет включить режим экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора.

При активации экономии ОЗУ, браузер начнет освобождать память, выделенную для неактивных вкладов. В режиме энергосбережения, произойдёт ограничение фоновой активности браузера, а также снижение визуальных эффектов.

Режимы можно включить вручную уже сейчас. Для активации нужно воспользоваться следующими командами (вводить в адресной строке):

Режим экономии энергии

chrome://flags/#high-efficiency-mode-available

Режим экономии памяти

chrome://flags/#high-efficiency-mode-available

Активация доступна в Google Chrome версии 108 для macOS, Windows и ChromeOS.