В даркнете продают базу данных россиян с «левыми» сертификатами вакцинации

Не секрет, что многие россияне покупают поддельные справки о вакцинации и прохождении ПЦР-теста. И, как оказалось, теперь базу данных с ними продают в даркнете.

База на 1 тысячу строк оценивается в $120. В перечне есть паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а ещё — дата получения «липового» сертификата. Так что, при желании, людей могут шантажировать или предлагать услуги по удалению из базы сведений о незаконных сертификатах.

Отметим, что в России, Украине и других странах объёмы продаж фейковых сертификатов о прививках начали расти ещё весной. А в ноябре был новый пик спроса. Не исключено, что саму базу изначально и собирали для продажи — чтобы сначала получить деньги за фейковые сертификаты, а затем — за перепродажу данных и удаление информации о них.

Также отметим, что пока неизвестно, как отреагировали на это правоохранительные органы. При этом отметим, что скоро в транспорте QR-коды будут требовать у всех.

Обновление: Новости о «слитой» базе могут оказаться фейковыми. Расследование провели журналисты «Базы». Сотрудники «Коммерсанта» в своём материале ссылаются на то, что объявления о продаже базы они нашли на теневых форумах и в Telegram-каналах. Однако первым эту информацию сообщил телеграм-канал Незыгарь — почти за сутки до публикации «Коммерсанта».