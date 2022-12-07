В браузере Chrome появились ярлыки для быстрого поиска в истории и вкладках

Браузер Google Chrome получил новые ярлыки для адресной строки, которые позволяют осуществлять поиск в открытых вкладках, истории и закладках. Это уже доступно в актуальной версии браузера под номером 108.

Для использования этой возможности нужно набрать @вкладки, @история или @закладки в адресной строке, затем нажать «Пробел», после чего можно искать данные. Это позволит упростить поиск информации.

Эта функция пригодится тем, что открывает большое количество вкладок и затем путается в них. Если у вас ещё нет этой функции, проверьте версию браузера и обновите до 108-й. Это можно сделать в Это делается в меню «Три точки» → «Настройки» → «О браузере Chrome».