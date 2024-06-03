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«У нас своя Смута дома» — первый трейлер белорусской Tales of Meadows

Фото аватара
Иван Гвоздь сегодня в 11:57

Разработчики из белорусской студии Qualestory Games представили трейлер игрового процесса к исторической приключенческой RPG Tales of Meadows или «Сказки о лугах». Проект позиционируется, как прямой ответ на Смуту от Cyberia Nova с акцентом на реализм и культуру самой Белоруссии.

«Qualestory Games представляет небольшой тизер экшн-адвенчуры в открытом мире — Tales Of Meadows. И это лишь малая часть того, что будет в игре. Мы активно работаем над ней, а сейчас хотим показать вам маленький кусочек достигнутого на данный момент»

Из описания к трейлеру

События игры развернутся в Турове — одном из самых старых городов страны, который является столицей Туровского княжества. Игрокам же предстоит примерить на себя роль рыцаря Филипа и заняться не только защитой государства от врагов, но и спасением своей семьи.

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Источник:
The GEEK
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