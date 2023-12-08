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Треш-стримы в России будут под запретом

В Госдуму был внесен пакет законопроектов, предусматривающий введение административной ответственности для создателей прямых эфиров, содержащих изображения жестокости, включая треш-стримы.

Согласно предложению, за создание и распространение треш-контента предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей, а также возможная конфискация имущества.

Кроме того, инициаторы законопроекта нацеливаются на обязательное мониторинг и удаление подобных трансляций социальными сетями.

Ранее, в мае 2023 года, в Следственном комитете предлагалось уголовно наказывать треш-стримеров. Теперь же депутаты провели доработку законопроектов и представили их для рассмотрения в Государственной Думе.

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Источник:
Коммерсантъ
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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