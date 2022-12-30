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«Тинькофф» запустил серию ювелирных NFC-аксессуаров для оплаты

Банк «Тинькофф» совместно с российским брендом Artpayments выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты. В списке есть брелки, шармы, браслеты и бегунки с поддержкой системы Tinkoff Pay.

Украшения выполнены из серебра, перламутра и других дорогих материалов. Внутри установлен NFC-чип, для работы с ним нужно привязать к нему карту. Пока что приобрести новинку можно только в ТЦ «Авиапарк» в Москве, но в будущем перечень будет расшириться.

Управлять аксессуаром можно через банковское приложение «Тинькофф» в паре с уже существующими картами банка. Если аксессуар потерян, его можно заблокировать удалённо.

При этом для оплаты на сумму более 1000 рублей нужно вводить пин-код, как и при работе с обычной картой.

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Источник:
Тинькофф
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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