Tesla представила удлинённую Model Y с тремя рядами и шестью местами

Tesla представила новую версию своего популярного кроссовера — Model Y L. Впервые за всё время существования линейки автомобиль получил третий ряд сидений и шесть посадочных мест.

Что изменилось в Tesla Model Y L:

кузов стал длиннее на 179 мм;

колёсная база увеличена на 150 мм;

мощность выросла с 450 до 462 л.с.

Таким образом, Model Y L не только просторнее, но и чуть мощнее стандартной версии. Предположительная стоимость составит около 300 000 юаней, что в пересчёте — примерно 3,25 млн рублей. Официальные цены пока не объявлены.

Ранее все версии Model Y были строго пятиместными. Новая модификация ориентирована на тех, кому нужен электромобиль с расширенным семейным потенциалом.