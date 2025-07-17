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Tesla представила удлинённую Model Y с тремя рядами и шестью местами

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Вадим Майков сегодня в 19:12

Tesla представила новую версию своего популярного кроссовера — Model Y L. Впервые за всё время существования линейки автомобиль получил третий ряд сидений и шесть посадочных мест.

Что изменилось в Tesla Model Y L:

  • кузов стал длиннее на 179 мм;
  • колёсная база увеличена на 150 мм;
  • мощность выросла с 450 до 462 л.с.

Таким образом, Model Y L не только просторнее, но и чуть мощнее стандартной версии. Предположительная стоимость составит около 300 000 юаней, что в пересчёте — примерно 3,25 млн рублей. Официальные цены пока не объявлены.

Tesla представила удлинённую Model Y с тремя рядами и шестью местами
Tesla представила удлинённую Model Y с тремя рядами и шестью местами

Ранее все версии Model Y были строго пятиместными. Новая модификация ориентирована на тех, кому нужен электромобиль с расширенным семейным потенциалом.

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Источник:
Tesla
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