Tefal, Electrolux, Braun и другие бренды бытовой техники блокируют поставки в РФ

Бренды бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировку своей продукции в России через параллельный импорт, также это коснулось и маркетплейсов.

По информации различных источников, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Нарушение условий грозит разрывом договора.

Опрошенные изданием «Ъ» отмечают, что такая практика у брендов существует уже с 2022 года. Такое поведение сильно отразилось на позициях ушедших компаний, даже с учетом параллельного импорта.

Многие предполагают, что ушедшие бренды, которые блокируют любые поставки в Россию, могут исчезнуть из ассортимента российских магазинов. Однако коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев подчеркивает, что общий ассортимент продукции в сети ритейлера всё равно расширился в 2023 году на 22% за год. В основном это удалось добиться за счет турецких и китайских брендов, а также производителей из стран ЕАЭС.