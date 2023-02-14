Связной готовится к закрытию

Российская розничная сеть «Связной» намерена подать заявление о своём банкротстве в Арбитражный суд Москвы, как было опубликовано на Федресурсе. Среди кредиторов компании, которые были упомянуты в сообщении указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг» и «Вымпелком». Намерение о банкротстве было объявлено ещё в январе АО «Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк», а также в октябре 2022 года Совкомбанком.

В течение 2022 года к компании «Связной» было подано несколько крупных исков. Например, в январе 2023 года суд решил взыскать с компании «Связной» в пользу дистрибьютора «Мерлион» задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). В декабре 2022 года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании с «Связного» 839 млн рублей авансового платежа.

В июле Альфа-банк подал иски к ООО «Сеть Связной» и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании с компании «Связной» 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. В июне иск на 2,5 млрд рублей был подан Совкомбанком к «Связному» также из-за просрочки по обязательствам. Однако в ноябре и декабре производство по этим искам было прекращено, причины таких решений не были названы.

«Связной» — российский ритейлер мобильной техники, который имеет более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России. Кроме того, «Связной» предоставляет финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.