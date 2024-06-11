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Суровая PUBG объявила о коллаборации с K-POP группой NewJeans

Фото аватара
Иван Гвоздь сегодня в 11:50

Авторы королевской битвы PUBG: Battlegrounds решили перенести пользователей подальше от жестоких пустошей и устроили коллаборацию с популярной K-POP группой NewJeans. Своеобразный ивент продлиться до выхода следующего обновления, а единственное нововведение заключается в изменении игровой карты.

Так площадка школы Таэго превратилась в сцену для выступлений, а в некоторых локациях появились тематические баннеры и билборды. Но самое главное — мобильные сцены PUBG x NewJeans, которые можно найти на стартовых островах. Если их активировать, запустится музыкальный ролик, а игроки смогут либо присоединиться к выступлению, либо занять места зрителей. Никакого оружия — только использование эмоций.

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Источник:
Krafton
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