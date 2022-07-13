Сегодня в центральной России будет суперлуние

Сегодня Луна подойдет к Земле на 357263 км — это самое минимальное расстояние от Земли в 2022 году. Полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом.

Если погода будет ясной, то восточнее можно также увидеть две планеты: Сатурн и еще немного левее (всё так же восточнее) Юпитер.

Для наблюдений не потребуется специальная аппаратура, суперлуние будет видно невооруженным взглядом.

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