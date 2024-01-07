Steam Deck поддерживает более 13 000 игр

Портативная консоль Steam Deck достигла поддержи более 13 000 игровых проектов. Сейчас список выглядит следующим образом:

4355 игры получили отметку Verified (полная поддержка);

(полная поддержка); 8757 игры получили ометку Playable (можно запустить, но может потребоваться доп. настройка);

(можно запустить, но может потребоваться доп. настройка); Остальные проекты имеют отметку Unsupported (работоспособность не гарантируется).

Напомним, что в 2023 году Valve представила обновлённый Steam Deck с экраном OLED и улучшенной автономностью. Стоимость Steam Deck в России начинается от 72 тысяч рублей (доставка OZON из-за рубежа) и от 94 тысяч рублей в розничных магазинах.