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Steam Deck поддерживает более 13 000 игр

Портативная консоль Steam Deck достигла поддержи более 13 000 игровых проектов. Сейчас список выглядит следующим образом:

  • 4355 игры получили отметку Verified (полная поддержка);
  • 8757 игры получили ометку Playable (можно запустить, но может потребоваться доп. настройка);
  • Остальные проекты имеют отметку Unsupported (работоспособность не гарантируется).

Напомним, что в 2023 году Valve представила обновлённый Steam Deck с экраном OLED и улучшенной автономностью. Стоимость Steam Deck в России начинается от 72 тысяч рублей (доставка OZON из-за рубежа) и от 94 тысяч рублей в розничных магазинах.

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Источник:
Gamingonlinux
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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