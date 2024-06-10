Стартовал открытый тест лутер-шутера Level Zero: Extraction

Студия DOGHOWL Games объявила о начале открытого бета-теста лутер-шутера Level Zero: Extraction, который проходит на платформе Steam. Событие продлится всего неделю, а чтобы принять в нем участие — достаточно скачать демоверсию. На данный момент в игре нет русского языка, а дата релиза даже не назначена. Ранний доступ планируется в этом году.

В Level Zero: Extraction мы возьмем на себя роль наемников, которые высаживаются в заброшенных локациях, собирают ценный лут и быстро эвакуируются. При этом, главная фишка именно в фантастическом сеттинге — мы можем не только сыграть за пришельцев, но и использовать футуристическое оружие и гаджеты.

Геймплей шутера завязан на командных сражениях по три человека в каждой. Всего на карте будет не больше 12 наемников. А вот игра за пришельца сильно отличается: он уязвим к солнечному свету, но может оставлять яйца-ловушки и использовать опасный крик. Успешные рейды от его лица будут приносить уровни, которые можно обменять на валюту для основного героя.