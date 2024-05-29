Square Enix выпустила уникальное вино по игре NieR: Automata

Статуэтки и постеры по любимым игровым франшизам — прошлый век. Компания Square Enix вместе с крупным японским производителем анонсировала лимитированную серию алкогольных напитков в стиле NieR: Automata. Уникальность заключается далеко не только в тематической упаковке — вино буквально настраивалось под вибрации от музыкальных композиций игры.

Напитки выдерживались в дубовых бочках 3 года, и теперь в продажу поступили две ограниченные серии: одна в стиле героини 2B, а вторая посвящена ее спутнику — 9S. Отличия между ними в сортах винограда, а вот комплектация набора будет одинаковая.

Попробовать новинку можно только в фирменных магазинах в Японии по цене в примерные 600 рублей за бокал. Полная бутылка обойдется в 6,7 тысяч рублей. В комплекте к ней идет небольшой набор из фирменной посуды и коробки.

Напомним, что совсем недавно по игре NieR: Automata анонсировали второй сезон мультсериала. К этому событию авторы подготовили трейлер с заглавной темой и постер. Точная дата выхода пока что неизвестна, только месяц — примерно июль 2024 года. Количество серий и сюжет также остаются в тайне.