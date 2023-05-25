Sony раскрыла новые подробности о беспроводных наушниках PlayStation

В рамках мероприятия PlayStation Showcase 2023, компания Sony не только представила портативную облачную консоль PlayStation Q Lite, но и ознакомила публику с первыми внутриканальными беспроводными наушниками в линейке PlayStation.

Новые наушники PlayStation, которые появятся на рынке позже в этом году, будут оснащены уникальной беспроводной технологией, разработанной Sony Interactive Entertainment. Она позволит передавать аудио без потерь и с минимальной задержкой, обеспечивая игрокам «выдающееся качество звука» и «погружение следующего поколения». Наушники будут совместимы с PlayStation 5, персональными компьютерами и смартфонами через Bluetooth, а также поставляться с удобным кейсом, который поддерживает функцию зарядки.

Пока компания ограничивается лишь тизером наушников, не раскрывая все детали. Однако они обещают поделиться более подробной информацией в ближайшие месяцы, чтобы заинтересованные пользователи смогли узнать больше о возможностях и особенностях этих новых наушников PlayStation.