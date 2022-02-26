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Новости

Сайт РЖД перестал работать из-за атаки хакеров

Официальный сайт РЖД перестал работать сегодня днём и продолжает «лежать» из-за масштабной DDoS-атаки.

Представители ведомства отметили, что работа ведётся штатно, а при необходимости могут быть задействованы другие каналы покупки билетов. Возможны и дальнейшие сбои, поэтому рекомендуется пользоваться мобильным приложением.

Отмечается, что будут открыты специальные дополнительные места для беспрепятственной покупки билетов. На вокзалах было увеличено количество работающих касс.

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Источник:
РЖД

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