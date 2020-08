Шутер Serious Sam: The First Encounter раздают бесплатно

В сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр GOG началась бесплатная раздача популярного шутера Serious Sam: The First Encounter. Добавить игру в библиотеку и загрузить на ПК можно до 16:00 по МСК 26 августа.

Кроме того, параллельно в магазине проходит масштабная распродажа. Лучшие предложения:

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 449 рублей;

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – 69 рублей;

Pillars of Eternity II: Deadfire – 589 рублей;

Disco Elysium – 539 рублей;

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 219 рублей;

Pathfinder: Kingmaker — Explorer Edition – 379 рублей;

Распродажа продлится до 31 августа, поэтому стоит поторопиться.