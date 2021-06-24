Сегодня Microsoft покажет Windows 11

Уже через несколько минут Microsoft представит операционную систему Windows 11, которая ранее была слита в сеть. Как ожидается, новинка получит ряд улучшений по сравнению с Windows 10.

Скоро мы поделимся одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на конференции Build 2021

Тогда он чётко заявил, что речь идёт о «новом поколении Windows», а не об обновлении «десятки». Однако слитая версия пока что не показала радикальных различий, хотя мелкие и были. При этом трансляция будет идти на русском языке на YouTube.

Точно пока неясно, что именно будет в системе нового, однако скоро мы это узнаем.

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