«Сбер» готовится к переходу на отечественные TLS-сертификаты

Многие российские интернет-магазины начали сообщать, что скоро для работы потребуется установка TLS-сертификатов Минцифры. Это касается тех, где используется эквайринг «Сбербанка».

Дело в том, что нынешний TLS-сертификат сервиса «Сбера», выданный бельгийским удостоверяющим центром GlobalSign, заканчивается 15 февраля. После этого придётся переходить на отечественный сертификат, при этом работа уже идёт, но точных сроков пока не называли.

На данный момент такие сертификаты поддерживают только «Яндекс Браузер» и «Атом», так что в будущем у пользователей Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera и так далее появятся проблемы. Однако его можно установить прямо в ОС и необязательно ставить в браузер.

В России уже начали выдавать отечественные сертификаты, это началось весной этого года.