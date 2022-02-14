С 1 марта в России может подорожать электроника

В Минпромторге доработали проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. Пилот этого проекта запустят с 1 марта, к нему могут добровольно подключиться производители и импортеры товаров 26 категорий, в том числе смартфонов, ноутбуков, электронных читалок, видеокамер и печатных плат. Всего в списке есть 26 категорий.

Однако, как отмечается, что это может привести к подорожанию техники на рынке. Суть в том, что маркировка будет платной, точнее, платить придётся за утилизационный сбор. Это, по мнению экспертов, включат в цену.

Идея о создании единой системы маркировки товаров появилась в 2017 году. Это, как утверждается, должно упростить защиту от контрафакта и подделок. На данный момент уже нужно маркировать табачную продукцию, обувь, лекарства и так далее. Об этом ведомство попросили сами участники рынка.

А вот утилизационный сбор вызывает вопросы. Некоторые специалисты полагают, что такая мера стимулирует пользователей покупать российские товары. Однако многие считают, что цены вырастут, хотя пока и не прогнозируют точных цифр.

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