Российское подразделение Nintendo перейдёт в «спящий» режим

Nintendo свернет свою деятельность в России до конца 2025 года. Как сообщает ТАСС, компания будет минимизировать своё присутствие из-за обязательств по гарантийному обслуживанию товаров.

Переход на новый режим работы завершится к середине текущего года, что приведёт к сокращению штата и расторжению договоров с поставщиками и покупателями.

Также российское подразделение Nintendo утилизирует непригодные для продажи рекламные материалы и товары на сумму 21,7 млн рублей и основные средства на 6,1 млн рублей.

Однако ООО «Ачивка», основанное главой российского подразделения Nintendo Яшей Хаддажи, может взять на себя гарантийные обязательства.