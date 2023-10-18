Российские производители газировки перешли на аспартам, который может вызвать рак

Крупные российские производители газированных напитков начали использовать аспартам, искусственный подсластитель, чтобы избежать уплаты увеличивающихся акцизов на сахар. Эта замена может также влиять на вкус напитка. Среди компаний, которые уже внедрили подобные изменения, можно выделить “Черноголовка”, “PepsiCo”, “Мултон” и “Очаково”.

Вместо сахара в напитках используются ацесульфам и аспартам. Однако стоит отметить, что второй из этих добавок может вызывать головные боли, особенно после употребления алкоголя. Более того, в июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала аспартам потенциальным канцерогеном, который может повышать риск развития рака.

По данным Mash, среди напитков от компании “Мултон” с аспартамом на данный момент выпускается линейка “Добрый” (манго-маракуйя, лимон-лайм, ваниль и апельсин), а также чай Rich. Напитки “Кола”, “тоник Rich” и энергетик “Burn” пока не изменили состав.

Кроме того, “Очаково” частично заменило сахар на подсластитель в “Cool Cola”, “Street” и “Fancy”, а “PepsiCo” внесли изменения в состав напитков “Фрустайл”, “Апельсин” и “Лимон”.