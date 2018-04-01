Ростелеком предложил взять интернет под госконтроль
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Ростелеком предложил взять интернет под госконтроль

Компания Ростелеком предложила Минкомсвязи проект «дорожной карты» и «Новые коммуникационные интернет-технологии» общей стоимостью 52,3 млрд рублей из бюджета и 207,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Разработку подтвердил источник издания “Коммерсант”. Сама пресс-служба Ростелекома отказалась от комментариев.

По замыслу Ростелекома, государству предлагается взять под контроль платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в интернете, а также системы рекомендаций контента, российские мессенджеры, браузеры и мобильные ОС.

Объясняется подобная технология тем, что она сможет влиять на экономическое развитие и социальную стабильность, а также контроль над манипулированием общественным мнением, распространение фейковых новостей и прочего.

Перечисленные технологии в «дорожной карте», практически не нуждаются в государственной поддержке, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Велика вероятность совершенно бесполезной траты средств»,— заявляет Казарян.

Но за счёт этого государство может получить больше технологических инструментов по анализированию частной жизни граждан, знать их привычки, круг общения, интересы и тому подобное.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить