Ростелеком предложил взять интернет под госконтроль

Компания Ростелеком предложила Минкомсвязи проект «дорожной карты» и «Новые коммуникационные интернет-технологии» общей стоимостью 52,3 млрд рублей из бюджета и 207,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Разработку подтвердил источник издания “Коммерсант”. Сама пресс-служба Ростелекома отказалась от комментариев.

По замыслу Ростелекома, государству предлагается взять под контроль платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в интернете, а также системы рекомендаций контента, российские мессенджеры, браузеры и мобильные ОС.

Объясняется подобная технология тем, что она сможет влиять на экономическое развитие и социальную стабильность, а также контроль над манипулированием общественным мнением, распространение фейковых новостей и прочего.

Перечисленные технологии в «дорожной карте», практически не нуждаются в государственной поддержке, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Велика вероятность совершенно бесполезной траты средств»,— заявляет Казарян.

Но за счёт этого государство может получить больше технологических инструментов по анализированию частной жизни граждан, знать их привычки, круг общения, интересы и тому подобное.