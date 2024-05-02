Российский рогалик Loop Hero получил порт для Android и iOS

Инди-рогалик Loop Hero от российской студии Four Quarters и издателя Devolver Digital появился в магазинах App Store и Google Play.

Первая глава игры доступна бесплатно, а вот за остальные придется раскошелиться. Напомним, что рогалик вышел в релиз через Steam еще в марте 2021 года. С того момента пользователи оставили более 30 тысяч отзывов, 93% которых положительные. Особенно игроки отметили рисовку в стиле советского ковра, уникальную задумку и текстовые вставки.

В Loop Hero предстоит исследовать пиксельный мир, искаженный проклятием Лича. В распоряжении игрока колода загадочных карт, с помощью которой можно создавать юнитов, строить здания и изменять ландшафт на пути героя. Приключение бесконечное, так что каждый раз игрока будет ждать новый класс, по-другому собранная колода карт и совершенно иной путь. А чтобы повысить шансы на выживание, придется добывать могущественные трофеи и расширять стартовый лагерь.