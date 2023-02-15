Российский цифровой паспорт может появиться в мае

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи создания цифрового паспорта внутри страны. Эту инициативу представил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с правительством. Он отметил, что сервисы, позволяющие получать цифровые водительские удостоверения, полисы ОМС и карты болельщика, уже демонстрируют высокий уровень успеха.

Шадаев попросил президента поручить разработать указ, который регулировал бы использование цифровых паспортов в России. На данный момент технология согласована с ФСБ, считается безопасной и готова к внедрению, но не имеет законодательной базы.

С помощью этой технологии на смартфон загружается фотография из паспорта и генерируется QR-код. Документы будут проверяться путем сканирования этого кода, который содержит ФИО и дату рождения. Ожидается, что цифровое удостоверение личности будет разработано уже к маю 2023 года.