Роскомнадзор хочет получать от операторов данные о геолокации всех IP-адресов

Роскомнадзор внес изменения в свой приказ, предъявляя операторам связи новые требования по передаче данных о географическом местоположении использования IP-адресов. Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно внесенным поправкам, провайдеры обязаны будут передавать в ведомство информацию о месторасположении использования диапазонов IP-адресов в форме географических координат. Также требуется предоставление данных о том, является ли адрес внутренним для оператора или используется абонентами.

На данный момент операторы связи уже предоставляют Роскомнадзору информацию о средствах связи, подключениях к международным линиям связи и использованных IP-адресах. Ведомство отмечает, что эти данные необходимы для “быстрой настройки защиты от DDoS-атак из отдельных стран”.

Пояснительная записка к поправкам уточняет, что при утверждении новой версии приказа, изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно планам Роскомнадзора, на основе предоставленных данных будет создана база данных геолокации IP-адресов в России. Это предполагается использовать операторам связи и владельцам ресурсов для автоматизированного формирования списков доступа, с тем чтобы сопоставить цифровую границу государства с его физическими границами.

«На основе предоставляемых данных будет сформирована доверенная база данных геолокации IP-адресов в России. […] Операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать её для автоматизированного создания корректных списков доступа, её создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации. Граждане России получат доступ к государственным, банковским и другим важным ресурсам в любой точке страны» — из пояснительной записки

Некоторые участники рынка, опрошенные Forbes, выразили мнение, что предложенные изменения повысят административную нагрузку на телеком-провайдеров. Один из источников даже сомневается в прямой связи поправок с DDoS-атаками, предполагая, что сведения о местоположении IP-адресов могут быть направлены на следственные мероприятия, изъятие оборудования и блокировку интернет-ресурсов в отдельных регионах.