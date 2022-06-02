Роскомнадзор подтвердил блокировку Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор официально подтвердил, что ведёт работу в России по блокировке VPN-сервисов в рамках закона о «суверенном интернете». Это также связано с недавними проблемами с подключением к Proton VPN.

Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. Передаёт слова ведомства Интерфакс

Кроме Proton VPN под «удар» попали пользователи с другими VPN-сервисами. В конце мая стало известно, что появились сообщения об ограничениях в работе на территории России VPN-протоколов L2TP и IPsec, что, в том числе это затронуло сервис Windscribe.

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