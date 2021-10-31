Дизайнер-любитель показал рендер другого ремастера GTA Vice City

Студия Rockstar Games наделала много шума анонсом ремастера классической трилогии Grand Theft Auto. В день выхода трейлера, кто-то был в восторге, а кто-то писал гневные комментарии в сторону разработчиков. Большинство ожидало именно новые игры с сильно улучшенной графикой и дополнениями. Однако этого не свершилось.

По этому случаю, один из сторонних дизайнеров под ником Darudnik решил показывать своё видение на ремастеринг GTA Vice City.

Для сравнения внизу показан скриншот из оригинальной игры:

И рендеры ремастера от дизайнера Darudnik:

Как вам такой взгляд на полноценный ремастер GTA Vice City? Пишите в комментариях!