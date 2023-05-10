Redmi выпустил 90-дюймовый телевизор Redmi MAX 90 с разрешением 4K

Китайский бренд Redmi выпустил на рынок новый телевизор большой диагонали — Redmi MAX 90. Телевизор имеет 90-дюймовую панель с разрешением 4K, технологией DLED и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана составляет 700 нит, а цветовой охват — 94% гаммы DCI-P3 с поддержкой Dolby Vision. Также в наличии VRR и ALLM.

Телевизор оснащен 4-ядерным чипом ARM, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителя. Подключение внешних устройств возможно через порты HDMI 2.1 и USB. Для беспроводного выхода в интернет есть Wi-Fi 6.

Кроме того, Redmi MAX 90 имеет встроенные динамики на 30 Вт, которые поддерживают звук Dolby Atmos. Стоимость телевизора составляет 7999 юаней (~89 600 рублей).