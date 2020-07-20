Redmi анонсировала беспроводные наушники AirDots 2 за $11

Redmi анонсировала обновлённые беспроводные наушники AirDots 2. Они способны проработать до 4 часов на одном заряде и 12 часов с зарядным кейсом.

Внешний вид Redmi AirDots 2 никак не отличается от своего предшественника (обзор). Новинка получила 7.2-мм излучатели и технологию подавления внешних шумов Environment Noise Reduction, которая также повышает качество голоса во время разговоров по телефону.

Сейчас стоимость Redmi AirDots 2 на площадке для краудфандинга составляет около $11, после выхода на рынок стоимость будет в районе $14.