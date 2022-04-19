Стали известны характеристики линейки Realme Q5

Realme поделилась новыми постерами линейки смартфонов Q5.

Из изображений стало известно, что базовая версия получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 60-ваттной зарядкой, у Pro-версии еще мощнее — 80-ваттная зарядка.

Также про Realme Q5 известно, что у него будет IPS дисплей с частотой обновления 120 Гц, Q5 Pro оснастят AMOLED дисплеем с такой же частотой. Процессором у обоих версий выступит Snapdragon 870.

Презентация Realme Q5 и Q5 Pro состоится завтра. По слухам, базовая версия будет стоить от $188, а старшая около $300.

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