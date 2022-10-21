Официальные изображения Realme 10 «засветились» в базе регулятора

Серию Realme 10 должны представить совсем скоро — 3 ноября. Сейчас смартфоны засветились в базе данных регулятора TENAA.

Два новых устройства серии Realme 10 появились в TENAA под серийными номерами RMX3663 и RMX3687. Предполагается, что речь идет о базовом Realme 10 и старшем Realme 10 Pro. Первый получит плоский экран, сдвоенную основную камеру и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

У Realme 10 Pro будет экран-водопад, тройная основная камера, а сканер отпечатков пальцев сделают подэкранным. Предполагается, что у него также будет 67-ваттная проводная зарядка.

Помимо этих двух версий, Realme может выпустить 10 Pro+. Этой модели приписывают процессор MediaTek Dimensity 1000, 8 Гб оперативной памяти, 6,5-дюймовый дисплей, тройную основную камеру и аккумулятор на 5000 мАч.

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