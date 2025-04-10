Продажи смартфона POCO M7 Pro начались в М.Видео-Эльдорадо

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж на российском рынке нового смартфона POCO M7 Pro 5G.

POCO M7 Pro 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 2100 нит. «Сердцем» новинки стал процессор MediaTek Dimensity 7025-Ultra вкупе с 8/12 ГБ оперативной памяти.

За автономность отвечает аккумулятор на 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Что касается камер, то POCO M7 Pro 5G оснащен тремя модулями:

Основная камера — 50 Мп, Sony LYT-600, f/1.5, OIS

Датчик глубины — 2 Мп, f/2.4

Фронтальная камера — 20 Мп, f/2.5

Цены на POCO M7 Pro 5G следующие:

POCO M7 Pro 5G (8/256 ГБ) — от 21 990 рублей (до 4 мая — от 19 990 рублей)

POCO M7 Pro 5G (12/256 ГБ) — от 23 990 рублей (до 4 мая — от 21 990 рублей)