Приложение «Тинькофф банка» перестанет работать на iPhone

Старое приложение «Тинькофф банка», установленное ещё до санкций и удаления из App Store, в ближайшее время будет отключено. Соответствующее уведомление получила редакция The GEEK.

В старом приложении появилась «сторис», в которой пользователей призывают переходить в новое приложение «Т-Помощь» и использовать его как основное. Подобное уведомление появилось на iPhone, на котором есть «Т-Помощь».

Что касается пользователей, у которых нет альтернативного приложения, то, как рассказали The GEEK в поддержке банка, старое продолжит работать, но «информация может быть не актуальна и работа может быть не совсем стабильна». При этом установить «Т-Помощь» банк обещает при встрече с представителем.