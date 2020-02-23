Предустановку российского ПО перенесли до 2021 года

По сообщению от ТАСС стало известно, что Госдума перенесла вступление в силу закона об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, телевизоры и компьютеры.

Правительство приняло поправки при рассмотрении законопроекта, которое наделяет властей Российской Федерации возможностью введения режима ЧС. Список программ пока не известен, он только устанавливается.

Ранее сообщалось, что закон должен был заработать с 1 июля 2020 года, то сейчас его перенесли на 1 января 2021 года, тогда он и вступит в силу.

Судя по всему, это связанно с вирусом COVID-19, из-за которого вся технологическая индустрия страдает.